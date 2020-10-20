كشف لـ «عكاظ» أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أن الأمانة أعدّت خطة تنظيم تعالج الانعطافات في شارع الستين بالحوية، أحد الشوارع الرئيسية فيها، الذي يشهد حركة مرورية كثيفة، إضافة إلى العديد من المنشآت والمحلات التجارية، وقال إن لدى الأمانة مشروعاً سيعيد تأهيل الشارع وتنظيمه بوضع أفضل، ويعالج ما يعانيه الطريق من مشكلات تخطيطية ومرورية.



وجاء ذلك في وقت لم يشهد الشارع الرئيسي أي أعمال تطويرية منذ أكثر من 30 عاماً، ورصدت «عكاظ» في جولة ميدانية ما يعانيه الطريق من الحفريات والشقوق والهبوطات والقطوعات الكثيرة وصبات الإغلاق، والأكتاف المتآكلة وغياب أنوار القطط.