أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، (الاثنين)، استعداده لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.



وكتب ترمب في تغريدة على حسابه في «تويتر» أن السودان وافق على دفع 335 مليون دولار كتعويضات لأهالي ضحايا أمريكيين وقعوا في عمليات إرهابية شهدتها أفريقيا في 1998، مضيفاً: «سنرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب عندما نستلم مبالغ التعويضات».



من جانبه، علق رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك على تغريدة ترمب، قائلا: إنه يتطلع إلى إبلاغ ترمب الكونغرس رسمياً بشطب السودان من قائمة الإرهاب. ورأى أن «تصنيف السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب أضر به ضررا بالغاً».



وأضاف: «هذه التغريدة وهذا الإخطار الذي سيُرسل هما في الواقع أقوى دعم للانتقال نحو الديموقراطية في السودان وللشعب السوداني. إننا إذ نقترب اليوم من التخلص من أثقل تركة من تركات النظام البائد، نُؤكد مرة أخرى أن الشعب السوداني شعبٌ محبٌ للسلام ولم يكن أبداً يوماً مسانداً للإرهاب».



وأكد أنه «منذ تسلمنا المسؤولية بدأنا حوارا جادا مع الإدارة الأمريكية، وأن مبلغ التعويضات توفر من مواردنا الذاتية وتصدير الذهب»، مشيرا إلى أن قرار اليوم يؤهل السودان للإعفاء من الديون ومعالجتها ويفتح الباب للاستثمارات، لافتا إلى أن «الطريق أمامنا طويل ونحتاج للتخطيط الجاد للاستفادة من رفع اسم بلادنا من قائمة الإرهاب».