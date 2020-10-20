الدكتورة مها عبدالله السنان، عضو مجلس الشورى، شغلت موقع المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمحافظة على التراث، وهي أستاذ تاريخ الفن المساعد بكلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة وباحثة زائرة ضمن برنامج الآغا خان للفنون الإسلامية، في قسم تاريخ الفن والعمارة، كلية العلوم والفنون بجامعة هارفرد وكاتبة مقال صحفية، وعملت سابقاً بالتعاون مع «موهبة» في تصميم ورئاسة البرنامج الإثرائي الصيفي في الفنون التشكيلية لمدة 3 سنوات، ولها العديد من المشاركات بأعمال فنية وتنظيم العديد من المعارض في الفنون البصرية في الداخل والخارج، كما قدمت عدداً من الاستشارات لهيئات ومشاريع وبرامج ومعارض محلية ودولية، وتحكيم عدد من المسابقات الفنية في الداخل والخارج كما شاركت السنان في مؤتمرات علمية محكمة أو من خلال إلقاء محاضرات وأوراق عمل مرتبطة بتاريخ الفنون في الجزيرة العربية قديماً وحديثاً في جهات أكاديمية وثقافية في الداخل والخارج.وتحمل السنان شهادة الدكتوراه في الآثار والفنون القديمة من قسم الآثار والمتاحف، كلية السياحة والآثار- جامعة الملك سعود وعلى درجة الماجستير في التربية الفنية تخصص دقيق رسم وتصوير.ولها العديد من المؤلفات والكتب، وحصلت على جوائز عدة أبرزها جائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات الجزيرة العربية لبحث الدكتوراه، وجائزة ومنحة فولبرايت البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية لدراسات ما بعد الدكتوراه.