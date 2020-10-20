بعد أشهر من مغادرته موقعه بوزارة الداخلية، عاد اللواء المهندس منصور التركي هذه المرة عضواً في مجلس الشورى، بعد أن قضى نحو 15 عاماً متحدثاً أمنياً باسم وزارة الداخلية إثر تكليفه بالمهمة في عام 2005، وبرغم عدم ممارسته للعمل الإعلامي قبل تكليفه إلا أنه حقق نجاحاً كبيراً في مهمته الإعلامية، وقدم تجربة ثرية في هذا الجانب كأول متحدث باسم وزارة الداخلية.يشار إلى أن اللواء المهندس منصور التركي بدأ عمله في الإدارة العامة للمرور في عام 1400هـ حتى 1414هـ،. وفي عام 1415هـ انتقل إلى إدارة شؤون الحج بالأمن العام، وخلال هذه الفترة كُلِّف بالعمل قائداً لمركز القيادة والسيطرة والتحكم بوزارة الداخلية، قبل أن يتم تكليفه بمهمة المتحدث الأمني الرسمي باسم الوزارة. ويحمل اللواء التركي درجة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة سياتل الأمريكية عام 1980.