أعلنت وزارة الصحة أمس (الإثنين) تسجيل (381) حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في السعودية (342583) حالة، بينها (8487) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها (844) حالة حرجة، كما تم تسجيل (357) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين في المملكة إلى (328895) حالة.وأوضحت الوزارة أن الحالات المسجلة وعددها (381) حالة منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4% فيما بلغ عدد الوفيات (5201) حالة بإضافة (16) حالة وفاة جديدة كما تم إجراء (48884) فحصاً مخبرياً جديداً. ولليوم الثاني تصدرت المدينة المنورة حالات التعافي بـ 98 حالة، ينبع 43، الرياض 32، الهفوف 22، المبرز 15، حائل 12، جازان 12، بلجرشي 11، الدمام 10، المجمعة 8، مكة 7، جدة 7، الظهران 7، عرعر 6، الخفجي 6 ووادي الدواسر 6 حالات، وجاءت المدينة أيضاً في أول قائمة الإصابات بـ 60 حالة، ينبع 42، مكة 27، الرياض 27، المبرز 19، حائل 18، الهفوف 18، أبها 10، نجران 9، الدمام 8 وجدة 8 حالات.وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن لخدمة مَنْ يشعر بأعراض كورونا أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.