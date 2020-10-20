تواصل فرق العمل في جدة رصد وتنفيذ التعليمات والعقوبات المقررة بحق مخالفي التدابير الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا. ومن العقوبات؛ فرض غرامة ألف ريال على عدم ارتداء الكمامات، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعين العام أو الخاص.كما يتم إيقاع مخالفة تجمع المتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها، ويعاقب الشخص بغرامة 5 آلاف ريال، في حين يتم إيقاع مخالفة التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من 50 شخصا في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، ويعاقب المسؤول بغرامة 10 آلاف ريال.كما يعاقب التجمع غير العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره ونحوها لأكثر من 50 شخصا في حيز واحد أو محدد، بـ15 ألف ريال.