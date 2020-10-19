رفعت الدكتورة عائشة بنت حسن بن أحمد زكري بالغ شكرها وعظيم امتنانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تعيينها عضواً في مجلس الشورى.

وأكدت زكري أن استمرارية وجود المرأة بمجلس الشورى يؤكد اهتمام ودعم القيادة بضرورة مشاركتها في رسم المستقبل بمختلف المجالات.

وأكدت الدكتور عائشة أنها ستسخر وقتها وجهدها وخبراتها العملية والعلمية في سبيل خدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة، ومواصلة مسيرة البناء والإنجاز بما يحقق أهداف مجلس الشورى.