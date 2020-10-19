أغلقت وكالة البلديات، ممثلةً ببلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، منشأة غذائية مخالفة ضمن نطاق البلدية لعدم وجود رخصة، وتدني مستوى النظافة، وعدم تجديد الشهادات الصحية للعاملين.

وأتلفت الفِرق الرقابية التابعة للبلدية أكثر من 600 كيلوغرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومخزنة بطرق غير صحية.

من جهة أخرى، ضبطت بلدية العمرة الفرعية مركبة نقل محملة بمواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تفتقر إلى اشتراطات نقل المواد الغذائية.

وتم إيقاف المركبة وإتلاف المواد الغذائية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المُخالف.