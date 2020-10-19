رفعت الدكتورة أميرة البلوي أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الملكية بتعيينها عضواً في مجلس الشورى في تشكيل دورته الجديدة.



وتعمل البلوي استشارية طب أسرة ومساعد المدير العام للصحة العامة بصحة تبوك.



وأعربت الدكتورة أميرة عن اعتزازها وفخرها بثقة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، سائلة الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.