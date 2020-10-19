واصلت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اليوم (الاثنين)، جهودها في عمليات البحث تحت الأنقاض للتأكد من عدم وجود محتجزين في حادث انهيار مواقف أحد المجمعات بحي الراكة في محافظة الخبر، لليوم الثاني على التوالي.

وقامت الفرق برفع السيارات المتواجدة في الطابق الأول عن طريق رافعات كبيرة تابعة للدفاع المدني، كما قامت فرق مختصة بإزالة المظلات (الستائر)، تسهيلًا لنقل السيارات المتضررة خارج المواقف.

يذكر أن «عكاظ» تناولت أمس (الأحد) تفاصيل وتداعيات حادثة الهبوط الأرضي المفاجئ في موقف سيارات بأحد الأبراج التجارية في مدينة الخبر.

وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت بعد الهبوط الذي حدث في حي الراكة الجنوبية وتسبب في تلفيات بعشرات المركبات واحتجاز عدد من العمال تحت أنقاض الموقف المنهار.