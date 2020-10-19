وافق مجلس الوزراء الكويتي اليوم (الإثنين)، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في الخامس من ديسمبر القادم. أعلن ذلك المتحدث باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر». ولابد أن يوافق أمير الكويت على هذا المشروع حتى يصبح نافذاً.وفي 29 سبتمبر، أعلن مجلس الوزراء الكويتي الشيخ نواف الأحمد الصباح أميراً للبلاد، وأدى اليمين الدستورية في اليوم التالي.وعقب الإعلان عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يوم 29 سبتمبر، انتقلت مقاليد الحكم إلى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي أصبح أميراً للبلاد.وولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في الخامس والعشرين من يونيو عام 1937 في مدينة الكويت، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950.