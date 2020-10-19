لأول مرة في تاريخ «الشورى»، تقترب امرأة من ترؤس جلساته رسمياً. إذ تنص المادة السادسة من اللائحة الداخلية للمجلس «يتولى نائب الرئيس رئاسة جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العامة عند غياب الرئيس، وفي حالة غيابهما يتولى رئاسة المجلس واجتماعات الهيئة العامة مساعد رئيس المجلس، وتكون له في إدارة هذه الجلسات الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس».

وطبقا لنص اللائحة تتولى الدكتورة حنان الأحمدي رئاسة الجلسات في حال غياب الرئيس ونائبه، في تجسيد حقيقي لنهج الدولة في تمكين المرأة من المشاركة في التنمية وصناعة القرار. وبصدور الأوامر الملكية ليل أمس (الأحد) بإعادة تشكيل المجلس تمثل نسبة النساء 20% بوجود 30 سيدة في العضوية.

يذكر أن الأحمدي حاصلة على الدكتوراه في الإدارة الصحية من جامعة بتسبرغ الأمريكية، وسبق أن نالت عضوية مجلس الشورى لدورتين متتاليتين منذ عام 1434، وشغلت سابقاً منصب مدير الفرع النسائي لمعهد الإدارة من العام 2009 حتى العام 2013.

ولمساعدة رئيس مجلس الشورى الأحمدي مؤلفات عدة، في سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية والدور القيادي للمرأة والتسرب الوظيفي للعاملين في التمريض بمستشفيات الصحة النفسية.