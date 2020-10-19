أتمّ الديوان العام للمحاسبة أعمال الربط بين نظام المعاملات الداخلي للديوان ونظام المراسلات الحكومية الإلكتروني «مراسلات»، حيث يتيح الربط تبادل المراسلات الحكومية بين الديوان والجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بالنظام عبر منصة إلكترونية تتسم بالأمان والسرعة والموثوقية.

وأوضح الديوان أن الربط مع نظام «مراسلات» يأتي تماشياً مع خطة التحول الرقمي التي يشهدها الديوان العام للمحاسبة، لتواكب مفاهيم الحكومة الإلكترونية التي دعت إليها قيادتنا الحكيمة -أيدها الله- والطفرة التقنية التي يشهدها الوطن في مختلف قطاعاته.

كما أن الربط مع نظام «مراسلات» سيُحسّن من بيئة العمل ويعزز البنية التقنية للديوان من خلال الاستغناء بشكل كامل عن المراسلات الورقية، واعتماد البيئة الرقمية في إرسال واستقبال المعاملات الحكومية، مما يضمن سرعة إنجاز المعاملات.

يذكر أن نظام المراسلات الحكومية الإلكتروني «مراسلات» هو إحدى مبادرات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، حيث يتولى البرنامج الإشراف الفني والإداري على تطبيق وتنفيذ النظام.