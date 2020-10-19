اختتمت الجولة الرابعة من دوري «دوتا 2» الإلكتروني يوم أمس (الأحد)، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية في الفترة من 9 أكتوبر إلى 31 أكتوبر في SARENA SAFEIS.



وشهدت الجولة الرابعة من الدوري الذي شارك فيه أكثر من 50 لاعباً من 8 فرق تنافساً قوياً ومثيراً. ويتصدر الدوري فريق 01Esports بدون هزيمة، يليه فريق Sudor بخسارة واحدة ويستأنف الدوري أيام (الخميس) و(الجمعة) و(السبت) القادمة. حيث سيتأهل من الفرق الثمانية المشاركة في البطولة 6 فرق للأدوار النهائية.



الجدير بالذكر أن بطولة الدوري السعودي الإلكتروني تبلغ جوائزها حوالى 2 مليون ريال وتنقسم إلى ثلاث بطولات بدأت في دوري «دوتا 2» الذي يختتم في 31 من أكتوبر الجاري وتستكمل باقي البطولات الشهرين القادمين.