اختتمت الجولة الرابعة من دوري «دوتا 2» الإلكتروني يوم أمس (الأحد)، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية في الفترة من 9 أكتوبر إلى 31 أكتوبر في SARENA SAFEIS.
وشهدت الجولة الرابعة من الدوري الذي شارك فيه أكثر من 50 لاعباً من 8 فرق تنافساً قوياً ومثيراً. ويتصدر الدوري فريق 01Esports بدون هزيمة، يليه فريق Sudor بخسارة واحدة ويستأنف الدوري أيام (الخميس) و(الجمعة) و(السبت) القادمة. حيث سيتأهل من الفرق الثمانية المشاركة في البطولة 6 فرق للأدوار النهائية.
الجدير بالذكر أن بطولة الدوري السعودي الإلكتروني تبلغ جوائزها حوالى 2 مليون ريال وتنقسم إلى ثلاث بطولات بدأت في دوري «دوتا 2» الذي يختتم في 31 من أكتوبر الجاري وتستكمل باقي البطولات الشهرين القادمين.
اختتام الجولة الـ4 من دوري «دوتا 2» الإلكتروني
اختتمت الجولة الرابعة من دوري «دوتا 2» الإلكتروني يوم أمس (الأحد)، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية في الفترة من 9 أكتوبر إلى 31 أكتوبر في SARENA SAFEIS.