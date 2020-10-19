باشرت 5 فرق إسعافيه تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض صباح اليوم (الإثنين) حادث حريق بأحد المصانع جنوب الرياض والذي نتج عنه 15 إصابة.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقه الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفه العمليات تلقت بلاغا عند الساعة 00:16 بوجود حريق في أحد المصانع من غرفة العمليات الموحدة «911»، وتم توجيه 5 فرق إسعافية، حيث وصلت أول فرقة خلال 10 دقائق وتواجد القائد الميداني بالموقع، إضافة لأربع فرق إسعافية داعمة من جهات صحية أخرى، وتبين وجود 15 إصابة منها 12 حالة إصابتها طفيفة تم علاجها في الموقع، فيما تم نقل حالتين لمدينة الملك سعود الطبية.

وقال الجلاجل إن الحدث لم ينته حتى الآن، حيث ما زالت الفرق الإسعافية متواجدة في الموقع لأكثر من 12 ساعة، وتم الإبقاء على الفرق الإسعافية متمركزة في أهب الاستعداد لنقل أو علاج أي إصابات حتى نهاية الحدث.

وكان رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي تابع الحدث أولا بأول والاطمئنان على سلامة المسعفين والمصابين ورجال الدفاع المدني.

وفي الختام طالب الجلاجل قائدي المركبات بإفساح المجال لسيارات الإسعاف في الحالات الطارئة، حتى يتم مباشرة الحالة، والوصول لها في أسرع وقت ممكن، وعدم ملاحقة سيارات الهلال الأحمر أثناء نقلها الحالات، حيث يشكل خطراً على الفرقة الإسعافية تأخر وصولها بسبب هذه الممارسات غير المسؤولة.