جالت «عكاظ» في حي السلامة الشعبي الذي انتهت أمانة جدة من إزالة بعض البؤر العشوائية، ورصدت خلال جولتها عددا من البيوت التي لم تشملها الإزالة، ما آثار تساؤلات السكان والأهالي.

وأجاب المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي على سؤال «عكاظ» عن سبب استثناء بعض العقارات من الإزالة، بأن الإزالة في حي السلامة الشعبي جنوب شارع حراء شمل العقارات التي صدر تقرير هندسي بأنها آيلة للسقوط وغير قابلة للترميم، ولفت البقمي إلى أن الإمارة أزالت 251 عقارا في حي السلامة الشعبي بالتعاون مع عدد من الجهات، موضحا أن العقارات التي يمكن ترميمها وتأهيلها وفق اشتراطات هندسية ولدى أصحابها صكوك تملك تم استثناؤها من الإزالة.