أطلق مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، وبحضور مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بالوزارة الدكتور علي الدويرج، حملة تطوعية لمدة أسبوعين في محافظة جدة للرفق بالحيوان، تحت مسمى «عين الرفق» بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة عدد من الجهات التطوعية، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بالرفق بالحيوان وتحسين مستوى ظروف الإيواء المعيشية والصحية في محلات الحيوانات الأليفة، والتوعية بنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال المهندس الغامدي: «بادرت وزارة البيئة والمياه والزراعة بعرض فرصة «عين الرفق» التطوعية عبر منصة العمل التطوعي لتفعيل العمل التطوعي في مجالات الرفق بالحيوان لتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق مستهدفات المملكة للوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة»، مشيرا إلى أن التطوع يعتبر من أهم ركائز التماسك المجتمعي والتلاحم الوطني، وهو ثقافة راسخة لدى السعوديين الذين يسعون في سبيل جعل دولتهم الأولى في العالم بكافة المجالات الإنسانية والعلمية.