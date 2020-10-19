رفع نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي خالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإعادة تكوين مجلس الشورى في دورته الجديدة، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الشورى.

وأعرب عن امتنانه لهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر وأن يعينه على بذل كل ما يستطيع لخدمة هذا البلد ومواطنيه وأن يسهم في دعم مسيرة العمل بالمجلس، مؤكداً تشرفه بالعمل مع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ وبالتعاون مع أعضاء المجلس، لتعزيز دور المجلس ومسؤولياته تجاه الوطن والمواطن، وفق توجيهات القيادة الرشيدة وبما يحقق مصلحة الوطن ويلبي تطلعات المواطنين.

ونوه بالدعم الكبير الذي يحظى به مجلس الشورى من القيادة الرشيدة للنهوض بدوره في صناعة القرار الوطني في هذه المرحلة المهمة من تاريخ وطننا الغالي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الشورى أن المملكة العربية السعودية تعيش تطوراً كبيراً وتحقق إنجازات على المستويات كافة؛ الأمر الذي جعلها تتبوأ مكانة إقليمية ودولية بارزة، فهي ترأس حالياً واحدة من أهم المجموعات الفاعلة على المستوى الدولي وهي مجموعة العشرين.