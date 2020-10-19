رفعت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيفاء بنت حمود الشمري الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيارها عضوة بمجلس الشورى.

وعبرت الشمري عن سعادتها بهذه المناسبة الغالية التي تعدها تكليفاً وتشريفاً للعمل مع كوكبة جديدة ضمن عضوية مجلس الشورى، متمنية تحقيق توجيهات وطموحات ورؤى القيادة الرشيدة.

وتحمل الدكتورة هيفاء الشمري درجة الدكتوراة في الجغرافيا الاقتصادية «جغرافية سياحية» وتشغل حاليا وكيلة كلية الآداب والفنون ومشرفة قسم العلوم الاجتماعية كما كانت تشغل المشرفة العامة على فروع جامعة حائل للطالبات وأسهمت في عدد من البحوث العلمية منها بحث صناعة القرار السياحي لدى الأسرة السعودية والعوامل المؤثرة به كما شاركت في بحث مقومات السياحة في المملكة العربية السعودية ورؤية 2030.

وشاركت في كتابة بحث السياحة الرقمية وتوجهات مستخدميها في ضوء التحول الوطني للمملكة وأيضا بحث عن تأثير التدريب في تمكين المرأة اقتصادياً، وبحث عمل بعنوان منصة تمكين المرأة السعودية.