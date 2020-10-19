أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددا من الأوامر الملكية؛ شملت إعادة تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم: سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ (رئيساً)، والشيوخ صالح بن محمد بن صالح اللحيدان، الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي، عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع، الدكتور صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد، الدكتورمحمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى، الدكتور عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق، الدكتور سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري، عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية، سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب، محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ، الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب بن يوسف الباحسين، الدكتور محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد، الدكتور جبريل بن محمد بن حسن البصيلي، الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان، الدكتور غالب بن محمد بن أبوالقاسم حامظي، الدكتور سامي بن محمد بن عبدالله الصقير، والدكتور بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليلة.السلمي نائباً لرئيس الشورى والأحمدي مساعداًشملت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين أمس (الأحد)، تعيين الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير، وتعيين الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة. كما نصت الأوامر الملكية على أن يُعيّن الشيخ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. وشملت الأوامر تعيين الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.4 أعوام شورية جديدة برئاسة ال الشيخنصت أوامر خادم الحرمين بأن يتكون مجلس الشورى من الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ (رئيساً)، والأعضاء التالية أسماؤهم لمدة 4 سنوات هجرية ابتداءً من 3/‏3/‏1442: الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي (نائب رئيس مجلس الشورى)، الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي (مساعد رئيس مجلس الشورى)، الدكتور إبراهيم بن محمد بن عبدالله القناص، إبراهيم بن محمد بن عبدالله المفلح، المهندس إبراهيم بن محمد بن هادي تركي آل دغرير، الدكتور إبراهيم بن محمود بن يسن النحاس، أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى، أحمد بن علي بن سليم المحمادي، أسامة بن حسن بن إبراهيم عارف، أسامة بن عبدالعزيز بن سعد الربيعة، أسامة بن ياسين بن أحمد الخياري، أسماء بنت سليمان بن عبدالله المويشير، الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود، الدكتورة آمال بنت يحيى بن عمر الشيخ، الدكتورة أمل بنت سلامة بن سليمان الشامان، الدكتورة أميرة بنت أحمد بن سالم البلوي، الدكتورة أميرة بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري، الدكتور إياس بن سمير بن إبراهيم الهاجري، الدكتورة إيمان بنت سعد بن محسن الزهراني، الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين، الدكتور أيمن بن صالح بن محمد طاهر فاضل، الدكتور أيوب بن منصور بن علي الجربوع، بندر بن محمد بن سلطان عسيري، اللواء الركن تركي بن حمود بن خلاف العنزي، الدكتور تركي بن صالح بن عبدالله العواد، الدكتور تركي بن مشهور بن عويجان العنزي، الدكتور حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي، الدكتور حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم، الدكتور حسين بن ناصر بن عبدالله هزاع الشريف، حنان بنت عبدالله بن محمد السماري، الدكتور خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن، خالد بن محمد بن سعد البواردي، الدكتور خالد بن محمد بن علي السيف، الدكتور خالد بن محمود بن عمر زبير، الدكتور خيران بن دباش بن أحمد رجب، رائد بن عبدالله بن صالح التميمي، رائدة بنت عبدالله بن راشد أبونيان، الدكتور رزق بن مقبول بن حمدان الريس، الدكتورة ريمة بنت صالح بن أحمد اليحيا، زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري، الدكتورة زينب بنت مثنى بن عبده أبوطالب، اللواء سامي بن زيد بن إبراهيم الحازمي، الدكتورة سامية بنت عبدالله بن غائب نظر بخاري، سعد بن صالح بن إبراهيم السبتي، سعد بن صليب بن مطلق العتيبي، الدكتور سعد بن عبدالرحمن بن محمد العمري، الدكتور سعود بن ليلي بن رجاء الرويلي، الدكتور سلطان بن سعد بن سلطان القحطاني، الدكتور سلطان بن عقلاء بن حمود المرشد، الدكتورة سلطانة بنت عبدالمصلح بن جزاع البديوي، سليمان بن علي بن محمد الفيفي، سمية بنت أنور بن عبدالمجيد جبرتي، الدكتور صالح بن عبدالرحمن بن سعد الشهيب، المهندس صالح بن فهد بن صالح النزهة، الدكتور صالح بن محمد بن صالح الشمراني، صالح بن منيع بن صالح الخليوي، الدكتور صلاح بن خالد بن خيرالله الطالب، الدكتور طارق بن سعيد بن هليل الشمري، المهندس طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس، طلال بن إبراهيم بن عبدالرحمن القضيبي، الدكتورة عائشة بنت حسن بن أحمد زكري، الدكتورة عائشة بنت علي بن محمد حنش عريشي، الدكتور عاصم بن محمد بن منصور مدخلي، الدكتورة عالية بنت محمد علي بن محمد رفيع الدهلوي، المهندس عباس بن أحمد بن محمد هادي، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد الحصين، اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن بن صنهات بن عبدالله الحربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن محمد الراجحي، الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز المهناء، عبدالعزيز بن بدر بن محمد العبدالجبار، الدكتور عبدالعزيز بن سلامة بن محمد الجلعود، الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن علي النصار، عبدالله بن أحمد بن صالح آل طاوي، الدكتور عبدالله بن حمد بن عبدالله السلامة، الدكتور عبدالله بن سعد بن إبراهيم الوقداني، المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الضراب، عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان، الدكتور عبدالله بن عمر بن عبدالرحمن النجار، عبدالمحسن بن محمد بن علي المنيف، عساف بن سالم بن فيصل أبوثنين، عطا بن حمود بن عطا السبيتي، الدكتور عطية بن محمد بن عتيق العطوي، عقلاء بن علي التركي العقلاء، الدكتور علي بن إبراهيم بن علي حامد الغبان، الدكتور علي بن أحمد بن شويل القرني، الدكتور علي بن سعد بن علي العلي، المهندس علي بن عايض بن ظافر القرني، اللواء علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ، الدكتور علي بن محمد بن سعيد الشهراني،اللواء الطيار الركن علي بن محمد بن يحيى العسيري، الدكتور عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي، عيسى بن محمد بن عبدالعزيز العيسى، الدكتور غازي بن فيصل بن سعيد محمد بن زقر، الدكتور فارس بن عبدالله بن شافي العصيمي، الدكتور فايز بن عبدالله بن علي الشهري، فضل بن سعد بن محمد بوحسون البوعينين، الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود، الدكتور فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي، الدكتور فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش،فيحان بن عبدالعزيز بن قنيفذ بن لبدة، الدكتور فيصل بن حمود بن بجاد العماج، الدكتور فيصل بن علي بن عبده شيخ طميحي، الدكتور فيصل بن منصور بن علي آل فاضل، كوثر بنت موسى بن عايش الأربش، الدكتورة لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان، الدكتورة لطيفة بنت محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم، مبارك بن خلف بن مبارك الدوسري، الدكتور متعب بن عايد بن طلع المطيري، اللواء الركن محمد بن إبراهيم بن محمد العجاجي، الدكتور محمد بن حسين بن محمد عشري، محمد بن حمود بن رميح المزيد، محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي، محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي، الدكتور محمد بن سعد بن علي آل زومة، الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء، محمد بن عبدالكريم بن عبدالله الجنيدل، الدكتور محمد بن عبدالله بن محمد آل عباس، المهندس محمد بن مدني بن حمزة العلي، اللواء مساعد بن سالم بن دغيم الخالدي، الدكتورة مستورة بنت عبيد بن لافي الشمري، الدكتور مصلح بن معيض بن حمدان الحارثي، مطشر بن طراد بن راكان المرشد، المهندس مفرح بن محمد بن صالح الزهراني، منى بنت عابد بن محمد علي خزندار، الدكتورة منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط، الدكتورة منى بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلي، اللواء منصور بن سلطان بن عبدالله التركي، منصور بن عبدالعزيز بن راشد البصيلي، الدكتور منصور بن عطية بن محمد المزروعي، الدكتورة مها بنت عبدالله بن عبدالعزيز السنان، الدكتور ناصح بن ناصح بن حدري البقمي، الدكتور ناصر بن علي بن عبدالله الموسى، ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر، الدكتور ناصر بن منصور بن محمد طيران، نايف بن رشيد بن عبدالعزيز الوطبان، المهندس نبيه بن عبدالمحسن بن منصور البراهيم، الدكتورة نجوى بنت عبدالكريم بن عبدالله الغامدي، الدكتور هادي بن علي بن محمد اليامي، الدكتور هاني بن يوسف بن إبراهيم خاشقجي، الدكتور هتان بن عبدالكريم بن علي تمراز، هدى بنت عبدالرحمن بن صالح الحليسي، هزاع بن بكر بن ملوح القحطاني، الدكتور هشام بن كمال بن محمد الفارس، الدكتورة هيفاء بنت حمود بن صالح الشمري، الدكتور وائل بن محمد بن عمر الإدريسي، الدكتور واصل بن داود بن سلمان المذن، الدكتور وليد بن محمد بن كامل زاهد، الدكتور ياسر بن عبدالرحمن بن محمود حافظ، يزيد بن محمد بن عبدالله التويجري، الدكتور يوسف بن طراد بن يوسف السعدون.