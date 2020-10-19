أدى المواطنون والمقيمون صلاة الفجر في المسجد الحرام أمس (الأحد) مع بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة. ورفعت وزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الصحة درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة المعتمرين وفْق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام جميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية؛ لتسهيل الإجراءات وتقديم كامل الخدمات بكل سرعة وإتقان، ووفرت النقابة العامة للسيارات حافلات لنقل المعتمرين والمصلين من المواقف المخصصة لوقوف سياراتهم إلى المسجد الحرام ومن ثم عودتهم إليها.كما شهد المسجد النبوي فجر أمس عودة المصلين للصلاة في الروضة الشريفة والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، عبر المواعيد المجدولة وفْق الطاقات الاستيعابية للروضة مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام جميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية، وأجهزة تعقيم مخصصة لتعقيم أروقة وأرضيات وسجاد وأبواب المسجد بمواد صديقة للبيئة والإنسان.في سياق مختلف نفذت الجهات الرقابية التابعة للرئاسة العامة للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عدداً من الجولات الرقابية داخل المسجد الحرام للتأكد من متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ‏والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية داخلها، والاطلاع على جاهزية الكاميرات الحرارية، والمعقمات، وأكياس الأحذية، وملصقات التباعد الجسدي، ومتابعة الفرق الميدانية والتأكد من سير العمل وفق الخطط الموضوعة لذلك من خلال المتابعة الإلكترونية والاجتماعات (عن بُعد)، والتعاون مع الجهات الرقابية وتسهيل مهامهم، واستقبال البلاغات من قبل إدارة العمليات عبر الشبكة اللاسلكية وتمريرها للإدارات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها، ومتابعة الشاشات ومراقبة الكاميرات عبر أنظمة الرصد والتحكم بغرفة العمليات، والإشراف والمتابعة على تنفيذ خدمات الإدارات بالمسجد الحرام عبر التواصل المرئي، واستقبال البلاغات الهاتفية الداخلية والخارجية وتسجيلها وإحالتها للجهات المختصة ومتابعة إنهائها، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على لبس الكمامات والحرص على التعقيم باستمرار.