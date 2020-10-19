أوضح المتحدث باسم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان العسيري، أن الوكالة أعدت خطة متكاملة تلائم المرحلة الحالية تحدّث حسب الحاجة، واشتملت على عدة محاور: التقني والذكاء الاصطناعي، التوعوي والإعلامي، والمحور الميداني وإدارة الحشود، مشيراً إلى أن المحاور ركزت على كل ما يسهل في وصول الزائر إلى المسجد النبوي، مبيناً أن وكالة الرئاسة جهزت 1700 موظف وموظفة، وقرابة 4 آلاف عامل وعاملة لخدمة الزوار.وبين أن الزائر عند رغبته في الوصول إلى المسجد يجب عليه الدخول عن طريق تطبيق اعتمرنا، ويضم عددا من الخيارات منها الصلاة في الروضة الشريفة. وأفاد أنه يتم تعقيم المسجد النبوي 10 مرات، قبل وبعد كل صلاة، وتعقيم الروضة الشريفة قبل دخول المصلين وبعد الخروج، وكذلك ممر باب السلام، عن طريق الأوزون والأشعة فوق البنفسجية، مشيراً إلى أنه جرى تخصيص 4 مسارات، وتخصيص مسار خاص للأشخاص ذوي الإعاقة، وتكليف فرق طبية وصحية وإسعافية.وبين أن مرحلة الدخول من باب السلام والخروج مع باب البقيع تستغرق قرابة 10 دقائق للفوج الواحد.