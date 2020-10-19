أكد مساعد وزير الصحة، المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن العالم يسجل ارتفاعاً في حالات فايروس كورونا ولا يزال يتفاعل مع الازدياد في الأرقام بالقلق والحذر والاحتياطات والاحترازات الوقائية. وأشار إلى أن دول العالم منقسمة ما بين دول تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بشكل أسبوعي وأخرى تميل إلى هدوء الحالات والمنحنيات، منوهاً بأن السعودية من الدول التي تسجل انخفاضاً في تسجيل الحالات. وأوضح المتحدث في مؤتمر صحفي مشترك أمس (الأحد) مع المتحدث باسم وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي الشريف جمعان العسيري عن تسجيل 348 ‏حالة جديدة ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة (342202)، من بينها (8479) حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها (825) حالة حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين (328538) بإضافة (373) حالة تعافٍ جديدة.مبيناً أن الحالات المسجلة وعددها (348) حالة منها 44% إناث، 56% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 84%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات (5185) حالة، بإضافة (20) حالة وفاة. ووصل عدد الفحوصات المخبرية إلى (7354136) فحصاً بإضافة (38385) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح الدكتور العبدالعالي أنه لا يوجد مجتمع محصن أو لديه المناعة والحماية التامة من وقوع موجات جديدة، فحفظ الله ثم تقيد المجتمعات بالاشتراطات هو من سيكفل حماية المجتمعات من تسجيل أي موجات جديدة، «نلاحظ انخفاضاً ملحوظاً في الحالات الحرجة، في الأسبوع الماضي سجلنا انخفاضاً يصل إلى 2% والتعافي تجاوز ما نسبته 96% وهذه تعد مؤشرات إيجابية» وتصدرت المدينة المنورة حالات التعافي بـ 73 حالة، مكة 73، ينبع 32، المبرز 24، بريدة 23، بلجرشي 19، عنيزة 17، الهفوف 14، جدة 12، الرياض12، نجران 9، المخواة 9، المذنب 8، أبها 7، الاسياح 6، بني حسن 5، عقلة الصقور 4، رياض الخبراء 4 وخليص 3 حالات، أما في الحالات الجديدة فجاءت المدينة أيضاً في أول القائمة بـ 73 حالة، ينبع 32، الرياض 25، بريدة 19، مكة 17، المبرز 15 وجدة 13 حالة.