تستعد الهيئة السعودية للسياحة لإطلاق موسم «شتاء السعودية»، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها موسم الصيف في ١٠ وجهات وساهم في نشر الوعي حول السياحة الداخلية. وعلمت «عكاظ» أن موسم الشتاء سيكون في الفترة من (١٥/‏‏ ١١/‏‏ ٢٠٢٠) إلى (٣٠/‏‏ ٤/‏‏ ٢٠٢١) وسينفّذ بشكل أوسع في تعدد الوجهات والبرامج في ١٨ وجهة منها مكة والمدينة وجدة والرياض والطائف والمنطقة الشرقية كالخبر والأحساء والدمام وأبها وجازان والباحة والعلا والدرعية وحائل وتبوك وأملج وغيرها، مع التركيز على الأنشطة الشتوية كالرحلات البرية وشبّة النار والشواء والتخييم وزيارة المواقع الأثرية والتاريخية والشواطئ، وتدشين عدد من البرامج والفعاليات الترفيهية والموروث الشعبي من أطعمة وملبوسات وحرف يدوية، وسيتم تطوير عمليات البرامج عن طريق منظمي الرحلات السياحية عبر منصة إلكترونية. ومن أهداف برنامج الشتاء تمكين القطاع الخاص لتطوير القطاع السياحي في السعودية لجذب السياح من داخل المملكة وخارجها.