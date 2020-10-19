رصدت «عكاظ» أمس (الأحد) تفاصيل وتداعيات حادثة الهبوط الأرضي المفاجئ في موقف سيارات بأحد الأبراج التجارية في مدينة الخبر. وكانت صافرات الإنذار انطلقت بعيد الهبوط الذي حدث في حي الراكة الجنوبية وتسبب في تلفيات بعشرات المركبات واحتجاز عدد من العمال تحت أنقاض الموقف المنهار، وجرت عمليات الإسعاف وتحرير المحتجزين حتى لحظة إعداد الخبر. وطبقاً لمصادر تحدثت لـ«عكاظ» فإن فرق الدفاع المدني أجلت رجلين ونقلتهما سيارة إسعاف إلى مستشفى قريب من الموقع، وتولى مسعفو الهلال الأحمر تقديم الإسعافات الأولية للمصابين منذ ورود بلاغ الهبوط الأرضي عند الساعة الـ11:30 صباحاً، وتواجد في الموقع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، ورئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي.وباشرت فرق وآليات الدفاع المدني عمليات الإنقاذ وإخراج العاملين من الأبراج القريبة من موقع الانهيار الأرضي خشية تضرر مواقعهم، فيما لا تزال العمليات مستمرة لحصر الأضرار والتلفيات وإخراج المحتجزين الذين لم يحدد عددهم ولم تعرف الأسباب حتى نشر التقرير.وطبقا لشاهد عيان تحدث لـ«عكاظ» (أحد العاملين في البرج) فإن الهبوط حدث في الساعة الـ11:30 وانطلقت صافرات الإنذار فور الهبوط وأعقب ذلك خروج من كانوا في البرج. من جهتها قالت المديرية العامة للدفاع المدني إن «مدني الخبر» باشر حادث انهيار جزئي لسقف مواقف أرضية بأحد المجمعات التجارية وتم إنقاذ شخصين محتجزين وما زالت أعمال البحث مستمرة.حدوث الهبوط 11:30باشر الهلال الأحمر 11:35باشر الدفاع المدني 11:36عملية إنقاذ شخصين 11:43إخراج أول سيارة بالرافعة 12:53استمر البحث والإنقاذ حتى 4:30مشاهدات في الموقع:- أكثر من ٥٠ آلية ومعدّة ثقيلة للدفاع المدني تواجدت في الموقع مع 20 سيارة إسعاف.- تم إغلاق كل الطرق المؤدية لموقع البرج ومنع الفضوليين من الاقتراب.- تواجد في الموقع عدد من مسؤولي أمانة الشرقية وبلدية الخبر.