بعد أشهر من مغادرته وزارة الداخلية، عاد اللواء المهندس منصور بن سلطان التركي للظهور، ولكن هذه المرة بأمر ملكي بتعيينه عضوا في مجلس الشورى.

وكان التركي قد قضى 15 عاما متحدثاً أمنياً لوزارة الداخلية، إذ تم تكليفه في عام 2005 وهو لم يمارس العمل الإعلامي من قبل، غير أنه قدم تجربة غنية كان خلالها أول متحدث للداخلية.

يذكر أن اللواء المهندس منصور التركي بدأ عمله في الإدارة العامة للمرور منذ عام 1400هـ وحتى 1414هـ، وفي عام 1415هـ انتقل إلى إدارة شؤون الحج بالأمن العام، وخلال هذه الفترة كُلِّف بالعمل قائداً لمركز القيادة والسيطرة والتحكم بوزارة الداخلية، قبل أن يتم تكليفه بمهمات المتحدث الأمني الرسمي بوزارة الداخلية.

ويحمل اللواء المهندس منصور بن سلطان التركي درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة سياتل الأمريكية في ولاية واشنطن عام 1980.