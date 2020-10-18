رفع عضو مجلس الشورى عبدالله بن أحمد آل طاوي، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، للثقة الغالية بتعيينه عضوا في مجلس الشورى.

وقال آل طاوي في تصريح لـ«عكاظ» عقب إعلان الأمر الملكي: إن مملكتنا الغالية شهدت تحقق العديد من المنجزات الكبيرة والعظيمة التي عززت مكانتها الدولية، وكل ذلك أتى بالتزامن مع إطلاق رؤية المملكة 2030، ويعد استكمالاً لجهود المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وتثبيتاً لدعائم وأسس الوطن التي وضعها على نهج الشريعة الإسلامية الغراء. وقال إن مجلس الشورى يعد لبنة من لبنات هذا الوطن، ونتشرف كأعضاء أن نقدم جل جهدنا لخدمته.

وأضاف: نستشعر ما نعيشه من رغد وعيش وأمن وأمان وأن نهضة وطننا الغالي ومكانته ورفعته تُبنى بسواعد أبنائه رجالاً ونساءً متكاتفين ومتعاونين؛ حيث حرصت القيادة الرشيدة على المواطن؛ كونه الأساس في بناء وتنمية الوطن، متطلعا إلى أن تتواصل مسيرة مجلس الشورى في تشكيله الجديد ليواصل العطاء.

ودعا آل طاوي الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين ذخراً للبلاد والعباد.

عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي يحمل درجة الماجستير من معهد الإدارة العامة وتمتد خبرته 30 عاما في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإمارة منطقة مكة ومحافظة جدة، وله 6 أبناء وبنات، وتقلد منصب مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية في منطقة مكة المكرمة، وشغل قبلها مناصب عدة، وله اهتمامات وخبرات واسعة في العمل الاجتماعي والتنموي، وخدمات الضمان الاجتماعي والأيتام والأحداث وذوي الظروف الخاصة، وما يتعلق بأعمال ومهام الجمعيات الخيرية، ولجان التنمية الاجتماعية، ودور الملاحظة، ودور الحماية الأسرية، وشارك في العديد من ورش العمل المتخصصة، وساهم في إنجاح برامج تنموية.