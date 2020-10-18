أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 6 أوامر ملكية، مساء الأحد، بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وتشكيل مجلس الشورى لمدة 4 سنوات هجرية ابتداء 3 ربيع الأول 1442، برئاسة عبدالله آل الشيخ. وصدر أمر خادم الحرمين بتعيين الشيخ خالد بن عبدالله اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير، كما أصدر أمرا آخر بتعيين الشيخ غيهب الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. وأمر خادم الحرمين الشريفين بتعيين الدكتور مشعل بن فهم السلمي نائبا لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير، كما صدر أمر الملك بتعيين حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي مساعدا لرئيس مجلس الشورى. وانضم إلى هيئة كبار العلماء في تكوينها الجديد كل من الشيخ سعود المعجب، الشيخ الدكتور يوسف بن سعيد، الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد، الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، الشيخ الدكتور غالب أبوالقاسم حامظي، الشيخ الدكتور سامي الصقير، والشيخ الدكتور بندر بليلة.