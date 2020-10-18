تواصل فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية أعمالها منذ صباح اليوم (الأحد) إثر انهيار سقف قبو مواقف سيارات بأحد المجمعات في حي الراكة بمحافظة الخبر.

وكشف المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني لـ«عكاظ»، أن ما حدث اليوم هو انهيار سقف قبو مواقف سيارات يستخدم لأحد الأبراج التجارية، وكانت هناك حالتا احتجاز في بداية الحادث تم إنقاذهما ومعالجتهما في الموقع، ثم وجدت حالة احتجاز أخرى تحت الأنقاض، وتم تأمين المنطقة وإخراج المحتجز خلال فترة وجيزة ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشار الشهراني إلى أنه يتواجد في موقع الانهيار فريق البحث السعودي، دعما من المديرية العامة للدفاع المدني وهي قوة أتت لاستخدام بحث الـk9 وهي مصنفة من المنظمة الدولية الاستشارية للتعامل مع انهيارات المباني في مثل هذه الحوادث.

من جهته، تفقد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير موقع الانهيار، يرافقه رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي، واطلع على الأضرار الناتجة وحجم الخسائر.

ووجه بتسخير كافة إمكانيات الأمانة ومعداتها للمساهمة في أعمال رفع الأنقاض والأضرار الناتجة عن الانهيار، كما وجه رئيس بلدية الخبر بمتابعة الحادث أولا بأول ورفع تقرير متكامل يوضح أسباب الحادث والنتائج الأولية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.