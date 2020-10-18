أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية توفر عدد من الوظائف الشاغرة وترغب باستقطاب الكوادر البشرية من الجنسين (رجال، نساء) للعمل في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، حسب الشروط والضوابط التالية:

أن يكون (سعودي، سعودية) الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية، وأن لا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية أثناء وقت إرسال الطلب، مع ضرورة أن يكون لائقاً طبياً.

ويتم استقبال الطلبات من خلال البريد الإلكتروني (job@ahwal.gov.sa) مع إرفاق الوثائق التالية بصيغة pdf (السيرة الذاتية موضحاً به العنوان الوطني صورة الهوية الوطنية، المؤهل الدراسي).

وأوضحت «الأحوال المدنية» أن فترة استقبال الطلبات تبدأ من يوم الأحد الموافق 1442/3/1، إلى نهاية يوم الخميس الموافق 1442/3/5، وأن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية وموافقة الجهة المعنية، علماً بأن البدء في الإجراءات واستكمال الطلبات عبر الرابط الإلكتروني والمقابلة الشخصية لا يعتبر قبولا للوظيفة.