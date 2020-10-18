انطلقت اليوم (الأحد) المرحلة الأولى (مرحلة التسجيل) من مراحل جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز في عامها الثامن، حيث وجه المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي قادة وقائدات المدارس بحث المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية والأهلية بجدة للتسجيل والمشاركة في الجائزة، من خلال الرابط المخصص للتسجيل في الجائزة (https://ja4t.org).

وأكد المسعودي أن الجائزة تأتي تقديراً لأهمية دور المعلمين والمعلمات في بناء المجتمعات، وتحفيزهم لتطوير الأساليب والطرق التدريسية والوسائل التعليمية خلال أدائهم رسالتهم السامية.

من جهته، أوضح عضو مجلس جائزة جدة للمعلم المتميز أسامة الخريجي، أن القيمة الإجمالية للفائزين بالجائزة في عامها الثامن تزيد على ٦٠٠ ألف ريال، سيتم توزيعها للفائزين والفائزات بالنسخة الرقمية الثانية من الجائزة في عامها الثامن، التي دشنها أخيراً محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد تحت شعار «كلنا نقدرك»، كما دشن الموقع الإلكتروني للجائزة في حلته الجديدة.

وأشار الخريجي إلى أن محافظ جدة أكد على أهمية التركيز على رفع جودة التجارب الفائزة وتشجيع الفائزين بالمشاركة في مسابقات دولية، ولذلك تم تصميم وإطلاق مسابقة «هاكاثون المعلم» للفائزين خلال السنوات السبع الماضية والبالغ عددهم 86 فائزاً، بهدف دعم وتطوير تجاربهم بأحدث التقنيات الرقمية الحديثة ومن ثم المشاركة للفوز في المسابقات الدولية خلال السنوات القادمة.

يذكر أن عدد المتقدمين والمتقدمات للجائزة من المعلمين والمعلمات بتعليم جدة خلال الأعوام السبعة الماضية بلغ ٢٨.٤٣٥ معلماً ومعلمة، فيما بلغ عدد التجارب المتميزة ١٧١ فازت منها بالجائزة ٨٦ تجربة، كما تم تتويج 37 معلما ومعلمة ممن فازوا بجائزة أهالي جدة للمعلم المتميز بجوائز محلية وإقليمية، وهو ما يبرهن على جودة الأدلة والمعايير للجائزة ودقة التقييم للتجارب المحكمة.