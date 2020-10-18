نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة مساء أمس، تعقيم وتطهير مسجد قباء بجهاز الأوزون، للقضاء على الميكروبات سواء العالقة في الجو أو على الأسطح.



وأوضح المدير العام للفرع الشيخ وجب بن علي العتيبي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة زوار المسجد من المصلين والمعتمرين.