أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 348 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 373 حالة تعافٍ إضافية، 20 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 342202 حالة، من بينها 8479 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 825 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 328538 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5185 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.