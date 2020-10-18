أحالت مديرية الشؤون الصحية بالطائف 582 سيدة للمستشفى وذلك للكشف المبكر وللتوعية عن سرطان الثدي.

وأوضح لـ«عكاظ» المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان أن الحملة التي أطلقتها «صحة الطائف» استفادت منها أكثر من 71 ألف سيّدة قدمت لهن التوعية اللازمة داخل المنشآت الصحية وعبر حملات ميدانية خارجية، مضيفاً أن الحملات الميدانية أحالت 582 سيدة للمستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة، فيما تم إجراء 171 فحصا عبر جهاز الماموغرام، الذي يكتشف الأورام في مراحلها المبكرة قبل ظهور الأعراض أو الإحساس بها، لافتاً إلى أن عمليات الفحص نجحت في اكتشاف 3 حالات مصابة بسرطان الثدي، وتمت إحالتها للمستشفيات لعلاجها، فيما رصدت 8 حالات اشتباه، تجري معاينتها للتأكد من سلامتها.

وأكد الحميدان أن الحملة التوعوية التي أطلقتها صحة الطائف تواصل أنشطتها التوعوية بمختلف المجمعات والمستشفيات، من خلال نشر التوعية الصحية والتثقيف بين أفراد المجتمع، والتأكيد على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

يشار إلى أن الحملة تهدف إلى توعية المجتمع، خصوصا النساء عن عوامل الخطورة التي تزيد احتمال الإصابة بسرطان الثدي، وطرق الوقاية منه، وأهمية الكشف المبكر، والفئة المستهدفة، ومكان توفر الخدمة، وتوفير خدمة متكاملة لمكافحة سرطان الثدي من الكشف إلى العلاج.