تباشر الجهات الأمنية، حالياً، في محافظة الخبر عملها إثر هبوط أرضي في مواقف سيارات بأحد الأبراج في حي الراكة الجنوبية، وتم إخلاء البرج بالكامل على امتداد طريق الخبر الدمام.وكشفت مصادر "عكاظ" عن إصابة شخصين حتى الآن وتم انقاذهما بواسطة فرق الدفاع المدني ونقلهما بالإسعاف لأحد المستشفيات.وتواجدت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والدوريات الامنية والمرور في الموقع بعدما اطلقت صفارات الإنذار، ورصدت "عكاظ" في موقع الهبوط وتضرر السيارات المتوقفة في المواقف وشوهد هبوط وشروخ في موقف سيارات الموظفين.وطبقا لشاهد عيان تحدث لـ "عكاظ" أحد العاملين في البرج فإن الهبوط حدث في الساعة الحادية عشرة وثلاثين دقيقة وانطلقت صافرات الإنذار فور الهبوط واعقب ذلك خروج من كانوا في البرج، ولم يتسن حتى الان التأكد من وجود اشخاص في موقف السيارات لحظة الهبوط..-أكثر من ٥٠ آلية ومعدات ثقيلة للدفاع المدني تواجدت في الموقع مع 20 سيارات إسعاف.- تم إغلاق كل الطرق المؤدية لموقع البرج ومنع الفضوليين من الاقتراب.- تواجد في الموقع عدد من مسؤولي أمانة الشرقية وبلدية الخبر.