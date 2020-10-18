أطلقت «صحة الرياض» حملتها السنوية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية. ودعت مساعدة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للصحة العامة الدكتورة أميرة الرصيص أفراد المجتمع كافة إلى المبادرة للحصول على تطعيم الأنفلونزا عبر مراكز الرعاية الأولية، والمستشفيات التابعة لـ«صحة الرياض» في محافظات المنطقة، وكذلك من خلال فعاليات التطعيم المقامة في المراكز التجارية، مبينة أن تطعيم الأنفلونزا يقلل الإصابة بالأنفلونزا بنسبة تفوق 60%؜، كما أنه يقلل احتمال دخول المستشفى بغرض التنويم بسبب الأنفلونزا بنسبة 80%؜. ولفتت إلى أن اللقاح يُعطى لمن يرغب في تجنب الأنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام، علماً أن الفئات الأكثر عرضة للأنفلونزا هي: الأطفال أقل من 5 سنوات، والنساء الحوامل، ومرضى السكري، ومرضى الربو، وأمراض القلب والكبد المزمنة. وتأتي هذه الأنشطة التوعوية استمراراً للجهود التي تقوم بها «صحة الرياض» للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي ودحض الشائعات والادعاءات الخاطئة حول سلامة اللقاحات ومأمونيتها، ورفع نسبة التغطية باللقاح والحث على اتباع السلوكيات السليمة وأنماط الغذاء الصحي.

يذكر أن حملة «صحة الرياض» تأتي في إطار الحملة الوطنية السنوية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية التي تنفذها «الصحة».