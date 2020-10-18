تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً، أمس (السبت)، من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.وتم خلال الاتصال بحث التعاون بين المملكة وروسيا في مجال مكافحة انتشار فايروس كورونا، كما تم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.من جهة أخرى، بعث ولي العهد برقية تهنئة لرئيس جمهورية أذربيجان الرئيس إلهام حيدر علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.