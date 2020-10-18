تبدأ اليوم (الأحد) المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة التي بدأت مرحلتها الأولى في الـ17 من صفر الماضي، وسيتم في المرحلة الثانية استقبال المواطنين والمقيمين للعمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي من داخل المملكة بنسبة تصل إلى 75%من الطاقة الاستيعابية عبر تطبيق (اعتمرنا) الإلكتروني.وتتضمن المرحلة الثانية السماح بنسبة 75% بواقع 15 ألف معتمر في اليوم و40 ألف مصلٍّ يومياً من الطاقة الاستيعابية، مع التشديد على مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية في كل من المسجد الحرام والروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف بزيادة 150%عن أعداد المرحلة الأولى. وفي السياق ذاته، أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة وعضو لجنة الفنادق بالغرفة التجارية بمكة المكرمة وعضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة هاني علي العميري، أن شركات ومؤسسات العمرة انتهت من تجهيز الموظفين والكوادر الوطنية من خلال تدريبهم للتعامل مع الأزمات وإدارة الحشود وكيفية استقبال المعتمرين والسياح والتعامل المميز في استقبالهم من المطار والفنادق والإشراف على دخولهم للحرم والحصول على مواعيد عبر تطبيق (اعتمرنا) والإشراف المباشر بواسطة موظفين مؤهلين والتواجد والمتابعة مع كل مجموعة أثناء ذهابهم لأداء مناسك العمرة أو زيارة المدينة المنورة أو الأماكن السياحية، مشيراً إلى وجود 531 شركة ومؤسسة قادرة على الوفاء بجميع التزامات المعتمرين.