تقف أمانة جدة اليوم (الأحد) بالمشاركة مع جهات عدة على المباني الآيلة للسقوط بحي الرويس عقب انهيار مبنى شعبي مكون من 3 أدوار في الحي. وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وجه بوضع الخطط لتقييم كافة المباني والمنازل الشعبية، والتأكد من عناصرها الإنشائية وإزالة الخطرة منها، مع دعم وتفعيل لجان المباني الآيلة للسقوط وسرعة معالجة وضع المباني التي سبق وقوف اللجان عليها، وإجراء مسح شامل لكافة المباني الشعبية وتقييم وضعها ومدى خطورتها، مع دعم تلك اللجان بما يمكّنها من القيام بأعمالها على الوجه المطلوب، لفصل ونزع الخدمات عنها واستكمال الإجراءات النظامية حيالها. يشار إلى أن أمانة جدة شرعت منذ فترة في إزالة المباني الآيلة للسقوط في عدد من أحياء جدة، منها: (السلامة والنزهة وطريق الأمير ماجد)، ولا تزال تواصل عملية الإزالة لما تشكله هذه المباني الشعبية من خطورة وتشويه بصري.