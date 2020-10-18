أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز لدى لقائه وزير الحج الدكتور محمد صالح بنتن ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط ووكيل الوزارة لشؤون الزيارة بالمنطقة محمد البيجاوي على أهمية تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية بما يضمن سلامة المصلين وزوار المسجد النبوي الشريف، مشيراً إلى ضرورة تهيئة المسجد النبوي بما يُمكن الزائرات من الصلاة في الروضة الشريفة وتأديتهن للزيارة بكل يسر في المواقع المخصصة لهن. واستعرض خطة الوزارة لاستقبال المواطنين والمقيمين للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة ابتداءً من اليوم (الأحد) بالتنسيق مع الجهات المشاركة ضمن أعمال المرحلة الثانية من العودة التدريجية.من جانبه، أوضح وزير الحج أن الوزارة أنهت كافة استعداداتها بالتنسيق مع شركائها لتطبيق خطط المرحلة التشغيلية الثانية والتي تشمل عودة المصلين للصلاة في الروضة الشريفة، مشيراً إلى أن تطبيق اعتمرنا بدأ فعلياً في استقبال طلبات المواطنين والمقيمين الراغبين في الزيارة عبر المواعيد المجدولة وفق الطاقات الاستيعابية للروضة ومنطقة الزيارة مع مراعاة المتطلبات الوقائية والتشغيلية.وقدّم الوزير شكره للأمير فيصل بن سلمان على دعمه المتواصل لخدمات منظومة الحج والعمرة وشؤون الزيارة على مستوى المنطقة ورعايته لحزم المشاريع الجديدة الموجهة لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف.