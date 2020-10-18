عادت حالات الإصابة بكورونا إلى الانخفاض مجددا وسجلت أمس (السبت ) 359 حالة مؤكدة بعد أن سجلت في يوم (الجمعة) 433 حالة. وبتسجيل حالات الأمس يصل عدد الحالات المؤكدة في السعودية إلى 341.854 حالة، من بينها 8524 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها 829 حالة حرجة، و370 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 328.165.وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 359 منها 43% إناث، 57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، البالغين 85%، وكبار السن 4%. فيما بلغ عدد الوفيات 5165 حالة بإضافة 21 حالة وفاة كما تم إجراء (47.926) فحصا مخبريا جديدا.وجدّدت وزارة الصحة دعوتها لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها الوزارة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض كورونا أو مراكز (تأكد) التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.وتصدرت المدينة المنورة مدن التعافي بـ55 حالة، الرياض 35، مكة 29، جدة 28، ينبع 19، الهفوف 16، الخرج 15، بلجرشي 12، الدواسر 12، المجمعة 10، الدمام 10، عرعر 8، الطائف 7، جازان 6 حالات. وأيضا جاءت المدينة في أكثر المدن تسجيلا للحالات بـ55 حالة، الرياض 25، مكة 23، ينبع 19، حائل 16، خميس مشيط 15، المبرز 15، الخرج 12، الدواسر 12، نجران 10، المجمعة 9، الهفوف 9، وجدة 9 حالات فقط.