تطلق وزارة السياحة اليوم (الأحد) برامج تدريبية لتأهيل موظفي القطاعات السياحية من خلال التدريب على مجموعة من المهارات في مجالات عدة تتضمن إعداد وتأهيل موظفي الحجز وإصدار التذاكر، والتدريب على أعمال الوقاية من العدوى ومكافحتها، وإدارة المنشآت والمرافق السياحية، إضافة إلى فنون الطهي ومهارات إعداد المشروبات، والمبادئ الأساسية في خدمة العملاء، وتعلم مبادئ وأساسيات اللغة الإنجليزية في قطاع الضيافة. وتستهدف البرامج التدريبية العاملين في القطاعات السياحية، إضافة إلى أولئك الذين يتعاملون مع الزوار والسياح بشكل مباشر.ودعت الوزارة المهتمين والعاملين في قطاعات السياحة في المملكة إلى الاستفادة من البرامج التدريبية التي ستطلقها وتستمر حتى أبريل 2021. وتهدف البرامج إلى الاستثمار في بناء الكفاءات المتميزة من أبناء وبنات المملكة، وتأهيلهم للعمل في القطاع السياحي الذي يمثل أكبر القطاعات الموفرة للوظائف على مستوى العالم.وتأتي هذه البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة السياحة بالتعاون مع عدد من المراكز المتخصصة في إطار فتح الفرص الوظيفية وتطوير المهارات وتنويع مصادر الدخل المحلي، وتنمية الموارد البشرية من خلال التوسع في مجالات التدريب المباشر.