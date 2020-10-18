كرم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال عدداً من منسوبي قوة المهمات والواجبات الخاصة بالمنطقة؛ نظير تميزهم في تنفيذ الحملات التفتيشية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ما أسفر عن ضبط 45 مروجاً للمخدرات والخمور من مجهولي الهوية، عثر بحوزتهم على أسلحة نارية بطلقاتها، وكميات من الحشيش وحبوب الكبتاجون المخدرة، وعشرات من عبوات المسكر، جاهزة للبيع بعبوات مختلفة.وأكَّد أمير منطقة عسير أن الجهود التي يبذلها رجال الأمن محل تقدير واعتزاز الوطن، منوهاً بدورهم وجهودهم المتواصلة في خدمة المواطن وحماية الوطن والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره والدفاع عن مقدراته ومكتسباته.