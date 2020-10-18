وفرت إدارة تعليم صبيا (3059000) ريال من ميزانيتها السنوية، بعد استغنائها العام الحالي عن 20 مبنى إدارياً ومدرسياً مستأجراً، تم إحلالها في مبانٍ حكومية ما ساهم في توفير الإيجار السنوي.وعكفت الإدارة على رفع كفاءة المباني والإنفاق في المشاريع خصوصاً بعد نجاح تجربة التعليم والعمل عن بُعد، فعملت على التخلص من المباني والمدارس المستأجرة، وتسلم عدد من المشاريع الحكومية التي ستساهم في رفع الطاقة الاستيعابية في المدارس.وكان مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، أصدر قراراً بالاستغناء عن عدد من المباني التعليمية والإدارية المستأجرة، وشمل ذلك نقل مبنى الشؤون التعليمية، ومكتب تعليم صبيا، والأقسام المساندة للبنات إلى مواقع مخصصة في المبنى الرئيسي لإدارة التعليم، والاستغناء عن عدد من المباني المدرسية في عدد من القرى والمدن بعد نجاح تجربة التعليم عن بُعد، وتماشياً مع توجه وزارة التعليم وسعيها الحثيث لتعزيز كفاءة الإنفاق الذي يشكل هدفاً استراتيجياً يتوافق مع رؤية 2030.