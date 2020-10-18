رصدت أمانة المنطقة الشرقية خلال أسبوع، أكثرمن 189 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفايروس كورونا شملت التكدس في الأسواق ومساكن العمال وذلك خلال تنفيذها 1249 جولة رقابية.ونفذت الأمانة أعمال تعقيم وتطهير 1395 موقعاً، باستخدام 298811 لتراً من المعقمات بمشاركة 478 فرداً.من جهة ثانية، شرعت الأمانة في استخدام حاوية النفايات الذكية التي تعمل بالطاقة الشمسية في نطاق بلدية وسط الدمام.وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله بن سند الشمري، أن البلدية بدأت باستخدام الحاوية الذكية كنموذج أولي، وسيتم استخدام نوعين من الحاويات الذكية والمخفية، مشيراً إلى أن الحاويات الذكية تعمل بالطاقة الشمسية وتأتي بسعة 1700 لتر مزودة بعدد 2 لوح شمسي يدعم الشحن وبوابات تفتح تلقائياً بواسطة حساسات كهروضوئية وتغلق بشكل تلقائي بعد 10 ثوان، ولفت إلى أنه تم تصميم الحاوية لتعمل بطاقة شحن تدوم لمدة 30 يوماً في حال عدم تعرضها للشمس. وفي السياق، حررت أمانة الحدود الشمالية 37 إنذاراً لمنشآت مخالفة للتدابير الصحية والوقائية المرتبطة بفايروس كورونا.