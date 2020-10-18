قبضت الجهات الأمنية في منطقة الرياض على 6 أشخاص تاجروا بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وعثر بحوزتهم على 4785 شريحة اتصال و10 أجهزة لقراءة البصمة و40 جهاز جوال.وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 6 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية، لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال، واتخاذهم مقر عملهم في أحد المحلات التجارية بوسط مدينة الرياض وكراً لتنفيذ جريمتهم، وضُبط بحوزتهم مجموعة كبيرة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين، إضافة إلى مبلغ 17750 ريالاً، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.