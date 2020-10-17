حدد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين 3 نوفمبر القادم 2020، موعداً لعقد الجمعية العمومية «حضورياً» بمقر الهيئة بالرياض.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك إلى أن مجلس إدارة الهيئة أقر جدول أعمال الجمعية العمومية الذي يتضمن المصادقة على القوائم المالية للهيئة للعام المالي المنصرم 2019، وعرض ما قامت به الهيئة وفروعها في المدة السابقة التي تلت عقد الجمعية العمومية للهيئة في 19 / 12 / 2019، والاستماع إلى آراء زملاء المهنة الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية ممن جددوا عضويتهم في الهيئة عن السنة المالية الحالية 2020 -حسب لائحة الهيئة- ومقترحاتهم للمرحلة القادمة.