أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 359 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل370 حالة تعافٍ إضافية، 21 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 341854 حالة، من بينها 8524 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 829 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 328165 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5165 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.