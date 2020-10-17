علمت «عكاظ» أن محافظ هيئة الزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي، أقر صرف مكافآت للمبلغين عن مخالفات ضريبة التصرفات العقارية، في حال عدم الإفصاح عن واقعة تصرف عقاري، أو احتساب الضريبة بقيمة أقل من القيمة السوقية العادلة للتصرف، أو ثبوت التهرب الضريبي، أو إجراء معاملات وتصرفات صورية غير حقيقية لا تعكس قيمة الضريبة المستحقة.وسيمنح المبلّغ عن مخالفات ريبة التصرفات العقارية مقدار 2.5% من قيمة المبالغ أو الغرامات المحصلة، بما لا يتجاوز مليون ريال، ولا يقل عن 1000 ريال.وستمنح المكافأة للمبلغ في حال أدى بلاغه إلى كشف أي مخالفة، بشرط أن لا يكون من موظفي الهيئة أو زوجاً أو صهراً أو قريباً من الدرجة الأولى، وأن لا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها أو كوفئ عليها من قبل، ويكون استحقاق المكافأة بناء على قرار يصدر من لجنة مكافآت المبلغين عن المخالفات، ولا تستحق المكافأة إلى بعد تحصيل المبالغ المستحقة.