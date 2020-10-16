وجهت وزارة التعليم برصد الغياب والحضور وتثبيته يومياً بما يتوافق مع تسجيل الحضور من خلال منصتي المدرسية أو زيارات الطلاب للمدارس لاستلام وتسليم التكليفات المدرسية.

ووفقاً لتعميم نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، أن ذلك يأتي حرصاً على تتبع سير العملية التعليمية في الميدان وضمان الاستفادة الكاملة من منصة مدرستي وجميع قنوات التعليم عن بُعد، وأهمية ذلك في الرفع من نواتج التعلم.

وشدد العاصمي على تطبيق إجراءات الانضباط الواردة في قواعد السلوك والمواظبة، مؤكداً بأنه تم تحديث نظام نور بما يتوافق مع الوضع الراهن (الدراسة عن بُعد).